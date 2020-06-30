Москва, , 10:51 — REGNUM Реальная причина кризиса российской промышленности — не пандемия, а отсутствие инвестиций, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что промышленное производство в РФ по итогам 2020 года рискует опуститься на 8,6%.

«Это правдоподобные цифры. И всё-таки, конечно, когда мы говорим о промышленном производстве, опираться надо на обрабатывающую промышленность. И эти цифры, которые назвали Мантуров, минимальные. Падение может и большим. Фактически мы видим, что наш индустриальный комплекс начинает идти вразнос, но причиной является не коронавирус, — сказал Крупнов. — Реальная причина в том, что в России с 2012 года не растут инвестиции в промышленный сектор, и мы фактически стоим перед феноменальным обвалом обрабатывающей промышленности, несмотря на принятый месяц назад фантастический сводный план развития обрабатывающей промышленности до 2035 года».

Напомним, как сообщалось ранее, Мантуров в интервью «Ведомостям» заявил, что снижение промышленного производства по итогам 2020 года может быть на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах.

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