Москва, 30 июня 2020, 10:51 — REGNUM Реальная причина кризиса российской промышленности — не пандемия, а отсутствие инвестиций, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что промышленное производство в РФ по итогам 2020 года рискует опуститься на 8,6%.
Напомним, как сообщалось ранее, Мантуров в интервью «Ведомостям» заявил, что снижение промышленного производства по итогам 2020 года может быть на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах.
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