Пекин, , 10:53 — REGNUM В мае 2020 года дилеры компании Volkswagen в Китае смогли реализовать 16 тыс. моделей Tharu. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Это является рекордным уровнем продаж. Так, в отчётный месяц Tharu опередила прежнего лидера бренда — Volkswagen Tiguan, который приобрели 9 тыс. китайских автолюбителей.

Самая дешёвая комплектация кроссовера на авторынке КНР стоит 169,8 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей). Цена топовой комплектации версии равна 229 800 юаней (около 2,2 млн рублей).

Линейка двигателей состоит из трёх турбированных моторов. Мощность первого 1,2-литрового двигателя равна 116 л. с. Второй агрегат имеет производительность 150 л. с. Третий — 186 «лошадей». С силовым агрегатом сочетается 6-скоростная механическая трансмиссия или «робот» DSG7. Привод у автомобиля исключительно передний.

Напомним, летом текущего года дилеры Volkswagen начнут продажи компактного кроссовера E-Tharu с электромотором мощностью 136 «лошадей». Этот агрегат питают высокоэффективные аккумуляторы, обеспечивающие запас хода около 315 км.

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