Москва, , 10:40 — REGNUM Рынок труда в России оказался не готов к росту безработных, но так было и раньше, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Кроме того, думается, что реальная цифра безработных вдвое выше официальной — далеко не все, кто сейчас остался без рабочего места, идут в центры занятости и становятся на учет.

Многие ищут работу через знакомых, удаленно и, вполне вероятно, соглашаются на трудоустройство без официального оформления, чтобы не «вешать» на работодателя лишние траты.

Уровень безработицы для сельских жителей выше, чем для городских. Это можно объяснить, с одной стороны, отсутствием официальных мест трудоустройства в небольших субъектах.

С другой стороны, в селе сложно остаться без работы вообще — есть собственные или частные хозяйства, просто быть занятым там официально — большая проблема.

Специфика российского сектора занятости такова, что он располагает огромным количеством рабочих мест с неполной занятостью.

Это годами обеспечивало статистику пониженными показателями безработицы: формально люди работают, но зарплату получают на уровне половины ставки.

Такая ситуация вынуждает население искать дополнительные источники дохода, в том числе и неофициальные. По итогам 2020 года уровень официальной безработицы в России может оказаться в пределах 6−6,5%, но на самом деле этот показатель будет хуже», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Росстат обнародовал свежую статистику по занятости, согласно которой в мае 2020 года уровень безработицы вырос во всех возрастных категориях.

По наблюдениям ведомства, в мае общая численность безработных выросла до 4,513 млн человек (+227 тыс. человек за месяц), а уровень безработицы увеличился до 6,1% с 5,8% ранее. Показатель уровня безработицы сейчас максимален за восемь лет.

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