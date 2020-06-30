Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В Ростовской области труженики села намолотили первые 500 тыс. тонн зерна, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Уборочная страда началась в южных и восточных районов Дона — к жатве приступили хлеборобы в 25 районах. В настоящее время урожай собран с площади 180 тыс. гектаров, что превышает 5,5% от всех уборочных площадей. Средняя урожайность составляет около 30 центнеров с гектара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранними зерновыми донские поля засеяны на площади свыше 3 млн гектаров. Синоптики предполагают, что урожайность зерна озимой пшеницы составит 34−36 центнеров с гектара, ярового ячменя — 22−24 центнера с гектара.

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