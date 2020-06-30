Москва, , 10:36 — REGNUM По итогам мая 2020 года в России продажи машин в А-сегменте на вторичном авторынке составили 4958 единиц, что почти на треть (32%) меньше, чем в мае 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

На первом месте по продажам машин А-сегмента на вторичном рынке разместилась модель Daewoo Matiz. За последний весенний месяц текущего года в России был продан 2141 такой автомобиль. Это на 35% меньше продаж прошлого года за аналогичный месяц.

Второе место в сегменте А заняли автомобили «Ока». Их российские автолюбители перепродали 1297 раз, что на 33% меньше прошлогоднего результата продаж. Тройку лидеров замыкает Kia Picanto с результатом 487 экземпляров (-26%).

В пятёрку самых популярных подержанных машин А-сегмента также попали: Chevrolet Spark (268 ед.; — 38%) и Peugeot 107 (98 ед.; — 38%).

Стоит отметить, что за январь-май 2020 года объем перепродаж машин в сегменте А уменьшился на 20% к прошлогоднему показателю.

Напомним, в мае нынешнего года по количеству перепродаж автомобилей D-сегмента в РФ лидирует немецкая модель Volkswagen Passat. Всего за месяц автолюбители приобрели 2320 единиц данной модели — на 39% меньше уровня перепродаж прошлого года.

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