Ульяновск, , 10:30 — REGNUM В рамках международного торгового проекта «Один пояс — один путь» в Ульяновскую область отправился первый контейнерный поезд из Китая. Речь идёт о проекте по созданию логистического маршрута доставки китайских товаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Первый прямой грузовой поезд ушёл 29 июня из города Цзыбо провинции Шаньдун, контейнеры будут доставлены в Ульяновск. В торжественной церемонии отправки приняли участие мэр города Юй Хайтянь, секретарь партийного городского комитета, руководитель ОЭЗ «Цзыбо» Ли Кай. От имени Ульяновской области видеоприветствие отправил губернатор Сергей Морозов, отметив, что с китайским городом «активно налаживается сотрудничество».

"Главное направление совместной работы — создание канала двусторонней международной торговли — логистического маршрута доставки китайских товаров по проекту «Один пояс — один путь» из КНР в Россию, Европу и обратно», — сказал Сергей Морозов.

Глава российского региона подчеркнул, что в условиях пандемии коронавирус «мощнейшим драйвером экономического роста» становится электронная торговля:

«Благоприятное географическое положение Ульяновской области позволяет нам заявлять о формировании зоны свободной торговли с этой страной».

По данным властей, прибытие ожидается 15 — 18 июля на станцию «Ульяновск-3». В составе первого поезда — 50 контейнеров с автомобильными комплектующими, строительными материалами, нефтегазовым оборудованием и спортивными товарами. После прибытия планируется распределение товарных партий партнёрам как в Ульяновской области, так и в других городах Поволжья — в частности, в Чебоксарах и Нижнем Новгороде.

Отмечается, что в планах — ежемесячная отправка четырех контейнерных поездов по маршруту Цзыбо — Ульяновск — Цзыбо. В настоящее время прорабатывается вопрос создания консолидационного центра российских товаров в Ульяновской области для экспорта в Китай, чтобы производители Приволжского федерального имели возможность отправлять свою продукцию заказчикам КНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года между «ОЭЗ Ульяновск» и ОЭЗ «Цзыбо» подписан меморандума о сотрудничестве по реализации проекта прямого контейнерного поезда. Сотрудничество налажено в рамках в рамках межправительственного проекта «Один пояс — один путь», площадками выбраны особые экономические зоны в Ульяновской области и Китае. В перспективе планируется строительство на территории ОЭЗ «Ульяновск» логистического склада и контейнерного терминала с железнодорожной веткой.

Напомним, в 2019 году в интервью ИА REGNUM губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял о старте реализации проекта с китайскими партнёрами из ОЭЗ «Цзыбо» — пункта сбора китайско-европейского экспресса. Объём инвестиций предварительно оценивался в 1,2 млрд рублей. Ранее заявлялось, что в рамках данного проекта в ОЭЗ «Ульяновск» ежемесячно из Китая будут приходить два контейнерных поезда (с дальнейшим увеличением до восьми поездов в месяц).