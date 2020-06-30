Москва, , 10:27 — REGNUM Арбитраж Москвы признал обоснованным требование Центробанка России и принудительно ликвидировал «Апабанк», который в конце января 2020 года лишился лицензии. Решение суда пока не изготовлено, вердикт огласили 29 июня 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать», — вынес решение судья Марасанов.

Временной администрацией АО «Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «Апабанк» с момента отзыва лицензии была госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая, вероятно, и будет выполнять функции ликвидатора.

В связи с тем, что, по оценке администрации, имеющегося имущества у банка достаточно для расчётов с кредиторами, его решено было не банкротить, а ликвидировать.

На середину марта 2020 года в реестре требований у банка было 29 кредиторов с суммой претензий 67,13 млн рублей.

Напомним, лицензии банк, занимавший по размеру активов 369-е место, лишился 31 января 2020 года. Активы банка к тому моменту на 70% составляли проблемные ссуды, возврат которых был под вопросом.

Кредитный портфель банка к моменту лишения лицензии включал 39 кредитов на сумму 842 млн рублей, из которых 19 заёмщиков получили 836 млн рублей.