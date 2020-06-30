Село Красный Чикой, Забайкальский край, , 10:26 — REGNUM В Красночикойском районе Забайкальского края начат ремонт пришедшего в негодность участка трассы Баляга — Ямаровка общей протяженностью десять километров. Как сообщает сегодня, 30 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт участка трассы Баляга – Ямаровка Правительство Забайкальского края

«Работы начались в марте этого года, объект также попал в программу объектов жизненного цикла. Срок окончания работ — октябрь, отставаний на данном этапе нет», — пояснил врио главы района Николай Горюнов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года суд полностью удовлетворил иск прокуратуры Красночикойского района, которая требовала обязать чиновников отремонтировать участок региональной дороги Баляга — Ямаровка.

По итогам проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выяснилось, что эта трасса находится в неудовлетворительном состоянии: на участке со 139-го км по 167-й км имеются сильные повреждения на проезжей части в виде просадок, выбоин и выкашивания. Все это затрудняло движение по дороге и создавало опасность здоровью и жизни людей, в том числе несовершеннолетних, потому что по этой трассе проходят школьные маршруты.