Квебек, Канада, , 10:23 — REGNUM Компания из Канады Cirque du Soleil подала заявление на защиту от своих кредиторов во избежание банкротства. Об этом 29 июня сообщается на сайте компании.

«Cirque du Soleil Entertainment Group объявила сегодня, что она и некоторые ее дочерние компании подали заявление на защиту от кредиторов <…>, чтобы реструктурировать структуру капитала», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что Cirque du Soleil не считает себя банкротом, однако данный шаг предпринят для защиты от банкротства.

При этом уточняется, что данное заявление будет рассмотрено Высшим судом Квебека 30 июня и, в случае его принятия, канадская компания начнет немедленно добиваться его признания в США.

Кроме этого, сообщается, что Cirque du Soleil заключила инвестиционные соглашения на общую сумму в $300 млн и данные средства пойдут на реструктуризацию долга и перезапуск деятельности цирка, а также инвесторы возьмут на себя часть долга компании.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, канадская компания сильно пострадала от пандемии и в марте, прекратив по это причине свои шоу, вынуждена была пойти на сокращение примерно 95% своих сотрудников (свыше 4,5 тысяч человек).