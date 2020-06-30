Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Популярность надежных активов, таких как золото, стала расти взрывными темпами на фоне опасений о том, что пандемию коронавирусной инфекции в скором времени победить не удастся, сообщает 30 июня The Bloomberg.

По данным издания, стоимость золота выросла на 17% с начала года. Есть все основания полагать, что этот драгоценный металл ждет наибольший с 2016 года квартальный рост. Его рост подогревают сообщения ВОЗ о том, что распространение болезни ускоряется: в мире на сегодняшний день выявлено более 10 млн заболевших, причем менее чем за неделю было зарегистрировано более 1 млн новых случаев.

Кроме того, сказывается и геополитическая напряженность, вызванная принятием в Китае закона о национальной безопасности, который сократит привлекательность Гонконга для инвестиций.

«Низкие процентные ставки, денежно-кредитная политика и коронавирус — все это сказывается», — заявил экономист сингапурской финансовой корпорации Oversea-Chinese Banking Corp Хауи Ли.

По его словам, в случае еще большего обвала казначейских обязательств золото может подорожать до отметки в $1,8 тыс. за унцию.

Напомним, на сегодняшний день в мире выявлено более 10 млн 400 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали уже более полумиллиона человек. В наибольшей степени от COVID-19 пострадали США, в которых выявлены более четверти миллионов заболевших. Еще 120 тыс. человек скончались.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил 29 июня, что оснований полагать, что пандемия коронавирусной инфекции близится к завершению, нет.