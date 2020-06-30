Симферополь, , 10:16 — REGNUM Между Крымом и материковой частью России запустили грузовое железнодорожное сообщение, первая пара поездов прошла по Крымскому мосту, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пуск грузового железнодорожного движения осуществил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Навстречу друг другу проехали два состава: из Крыма — с товарами республиканских производителей, с материка — с топливом, зерном, удобрениями и стройматериалами», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, первые грузовые поезда, идущие на материк, повезут бензин, удобрения, зерно и цемент. Поезда, идущие из Крыма на материк по мосту через Керченский пролив, доставят кальцинированную соду и известняк.

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