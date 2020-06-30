Село Красный Чикой, Забайкальский край, , 10:04 — REGNUM В Красночикойском районе Забайкальского края прогнозируется большой урожай кедрового ореха, но при этом существуют нерешенные проблемы с его переработкой. Это выяснил глава региона Александр Осипов, посетивший сегодня, 30 июня, цех переработки кедрового ореха в Красном Чикое. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, кедровник и добыча ореха являются брендом района.

На данный момент в цехе работает 12 человек. В незавершённом строительстве находятся три здания, на их возведение требуется около 15 миллионов рублей. Смонтирована линия по переработке кедрового ореха, которая работает в полном объёме. В настоящее время строится здание под вторую линию для переработки.

В связи с этим губернатор Александр Осипов поручил министерству природных ресурсов края во взаимодействии с краевым минэкономразвития рассмотреть возможность льготного финансирования на длительный срок, возможно осуществить грантовые меры поддержки.

«Если есть желание и возможность развиваться у предпринимателя, то надо его поддерживать, это создаст дополнительные рабочие места для местного населения», — сказал Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об окончании строительства нового корпуса детского сада в в Красном Чикое. Возвести его помогли средства национального проекта «Демография».

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