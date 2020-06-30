Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 8,1%, а реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен — на 6,1%, сообщает Оренбургстат.

За четыре месяца 2020 года среднемесячная зарплата составила 33 114,5 рубля. Самый высокий заработок отмечен в сфере добычи полезных ископаемых — 60 350,3 рубля. Минимальную зарплату получают работники предприятий, занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 18 460,3 рубля.

Добавим, средняя заработная плата за январь-март 2020 года в регионе составила 33 195 рублей.