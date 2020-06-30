Ташкент, 30 июня 2020, 10:03 — REGNUM Правительство Южной Кореи предоставит Узбекистану помощь в размере $5 млн для борьбы с коронавирусом, сообщает агентство «Дунё» со ссылкой на посольство Кореи в Ташкенте.
Для оформления помощи представительство Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана планируют подписать меморандум о взаимопонимании.
Средства будут направлены на покупку медицинского оборудования, подготовку квалифицированных медицинских кадров и разработку мобильных приложений.
Напомним, в конце апреля Южная Корея предоставила Узбекистану диагностические комплексы на сумму $250 тыс.
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