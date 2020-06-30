Москва, , 09:56 — REGNUM Цены на нефть подросли по итогам торгов 29 июня на фоне улучшения отношения инвесторов к риску во второй половине дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сильные данные по рынку жилья США помогли участникам рынка на время абстрагироваться от волнений по поводу распространения коронавируса, благодаря чему европейские фондовые рынки вышли в плюс, а индексы Уолл-стрит завершили торги с солидным приростом, утянув за собой нефтяные цены.

Так, Brent приподнялась в район $42 за баррель и закрылась ближе к верхней границе диапазона. Сегодня, 30 июня, фьючерсы слегка отступают, но в целом удерживаются на плаву.

Участники рынка надеются, что грядущая статистика от API и минэнерго США (сегодня и завтра соответственно) укажет на сокращение запасов.

В свете недавнего резкого роста добычи свежие отраслевые данные будут особенно важны для трейдеров, поскольку дальнейшее восстановление производства черного золота и новые рекорды по запасам способны с легкостью вернуть на рынок медвежьи настроения независимо от динамики рисковых активов.

Также в целом на рынках сохраняется напряженность вокруг ситуации с эпидемией, и как только оптимистичные экономические данные будут полностью отыграны, этот фактор вернется на первый план, что может повлечь новую волну распродаж в сегменте высокодоходных активов.

Другими словами, потенциал роста Brent на данном этапе ограничен, а медвежьи риски остаются высокими», — полагает эксперт.

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