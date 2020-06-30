Москва, , 09:53 — REGNUM Рисковые активы, к которым относятся нефть и рубль, находятся под противоречивым воздействием разнонаправленных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«С одной стороны, есть позитив от постепенного преодоления остроты пандемии и возвращения к деловой активности. Это поддерживает, в частности, фондовые индексы, которые повышались в начале недели на 1−2%. Нефтяные котировки поднялись с $40 выше $41,60 по нефти марки Brent.

Но с другой стороны, оптимизм ограничен новыми опасениями развития второй волны эпидемии, которая всё явственнее в США. Там в десятках штатов вводятся повторные ограничения.

Это приводит и к укреплению на валютном рынке в целом доллара как защитного актива. Поэтому наблюдается одновременно редкое сочетание — некоторое подорожание нефти и ослабление рубля к 70 руб./доллар.

Но и рост нефтяных цен приостановился утром 30 июня из-за недостаточности положительных драйверов. Рубль также потерял поддержку по окончании налогового периода, но остаётся спрос на него со стороны экспортёров для выплат дивидендов.

В отсутствие важных событий в течение 30 июня предполагается колебание курса доллара вокруг достигнутой отметки в 70 руб., в актуальном диапазоне 60,10−70,50 руб.», — считает эксперт.

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