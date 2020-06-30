Москва, , 09:48 — REGNUM Некоторые автодилеры в России столкнулись с нехваткой автомобилей из-за простоя предприятий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных представителей автосалонов.

По данным издания, автодилеры в России вышли уже на уровень продаж прошлого года. При этом глава «Фаворит моторс» Владимир Попов сообщил, что реализация автомобилей даже чуть лучше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Представители группы компаний «Рольф», отметили, что июньские продажи еще не совсем догнали уровень прошлого года.

На 20% отстает реализация машин в Санкт-Петербурге. Произошло это по причине того, что там позже открылись автосалоны. При этом генеральный директор ГК «Аларм-моторс» Роман Слуцкий отметил, что спрос на автомобили в Северной столице увеличился.

Напомним, в России выручка от продажи автомобилей в мае 2020 года составила 94,7 млрд рублей. При том, что год назад за аналогичный месяц она равнялась 162,2 млрд рублей.

Читайте также: Продажи авто C-сегмента в России в мае снизились