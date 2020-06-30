Санкт-Петербург, , 09:22 — REGNUM По итогам мая 2020 года автолюбители в Санкт-Петербурге больше всего денег потратили на приобретение новых машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за месяц на приобретение кроссоверов и внедорожников петербургские автолюбители потратили 4,5 млрд рублей. Это больше, чем среди других сегментов.

Второе место в мае на региональном авторынке занял сегмент В. Автомобилей данного сегмента в Санкт-Петербурге было продано на 612 млн рублей. На третьем месте сегмент С — 347 млн рублей.

Пятерку сегментов-лидеров замыкают машины D класса (329 млн рублей) и седаны Е-сегмента (326 млн рублей).

Далее идут: люксовые авто (246,5 млн рублей), минивэны (107,5 млн рублей), автомобили класса B+ (79 млн рублей) и А-сегмент (10,5 млн рублей).

Напомним, в мае нынешнего года на вторичном авторынке Санкт-Петербурга больше всего перепродаж было у модели Ford Focus — 348 экземпляров.

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