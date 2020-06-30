с. Красный Чикой, , 08:50 — REGNUM Национальный проект «Демография» помог возвести новый корпус детского сада «Солнышко» на 36 мест для детей до трех лет в селе Красный Чикой (Забайкальский край). Как сообщает сегодня, 30 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, глава региона Александр Осипов уже осмотрел новое здание: прием детей в группы будет проводиться после снятия ограничительных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса.

Детский сад в Забайкалье, построенный по национальному проекту Правительство Забайкальского края

«25 декабря строительство завершилось. Установлено новое оборудование, для нас это большая радость», — сказала заведующая детским садом Екатерина Быкова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Всего в 2019 году в Забайкалье построено 17 подобных объектов общей мощностью 612 мест в Чите, поселке Агинское, Чернышевском, Улетовском, Шилкинском, Забайкальском и Красночикойском районах. На создание данных пристроек было затрачено более 450 миллионов рублей.

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