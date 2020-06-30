Сеул, , 08:51 — REGNUM В мае 2020 года индекс промышленного производства в Южной Корее сократился на 1,2%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, сокращение показателя фиксируется в стране на протяжении пяти месяцев подряд с января текущего года.

Известно, что производство горнодобывающей промышленности сократилось на 6,7%, обрабатывающей промышленности — на 6,9%. В частности, производства автомобилей сократилось на 21,4%, а производство оборудования — на 12,9%.

С другой стороны, производство в сфере услуг, напротив, увеличилось на 2,3%, в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 14,4%, в сфере искусства, спорта и досуга — на 10%.

Розничные продажи выросли на 4,6%, однако инвестиции в производственные мощности, напротив, сократились на 5,9%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.