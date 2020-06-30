Уфа, , 08:24 — REGNUM Компания ZASPORT, экипировщик Олимпийской команды России, станет резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, перспективы реализации данного проекта обсудили на совещании в правительстве с участием представителей данной компании.

Отмечается, что в начале текущего года на форуме легкой промышленности «ЛегПром-2020» была достигнута договоренность о возведении на территории Башкирии швейной фабрики данной компании. Под размещение фабрики был предложен участок в 4,8 га на территории ОЭЗ в Ишимбае.

При этом будучи резидентом, компания получит все преференции и льготы. Начать строительные работы планируется в 2021 году.

Отмечается, что после реализации первого этапа проекта будут созданы около 200 новых рабочих мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил использовать при строительстве производственных зданий строительные материалы местных производителей, при этом взять на вооружение опыт строительства инфекционного центра, который был построен в Уфимском районе в рекордно короткие строки.

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