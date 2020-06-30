Чебоксары, , 08:06 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» продлена инвентаризация имущества кредитного учреждения, также представлены данные из реестра требований кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Отмечается, что инвентаризация проводится с февраля 2020 года, 20 мая и 2 июня завершена инвентаризация части имущества банка (недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги и монеты). Решением Арбитражного суда Чувашии от 8 июня срок инвентаризации продлён на два месяца, до 20 июля.

Что касается реестра требований кредиторов, то в документе уточняется, что на 10 июня конкурсному управляющему предъявлены требования 964 заявителей на общую сумму 3 933 189 тыс. рублей.

«Включены в реестр требования 945 кредиторов на общую сумму 3 784 571 тыс. рублей, в том числе требования 340 кредиторов первой очереди на сумму 2 566 076 тыс. рублей и требования 605 кредиторов третьей очереди на сумму 1 218 495 тыс. рублей.

Также установлено требование одного кредитора третьей очереди на сумму 105 505 тыс. рублей, подлежащее удовлетворению после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

На рассмотрении находятся требования на общую сумму 167 тыс. рублей. Отказано в установлении требований на общую сумму 42 946 тыс. рублей», — отмечается в документе.

Расчеты с кредиторами первой очереди «Чувашкредитпромбанка» в размере 62,22% от суммы установленных требований начнутся с 7 июля и продлятся по 7 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, 28 февраля 2020 года банк решением Арбитражного суда Чувашии признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Ранее госкорпорация уведомила о проведении 6 июля 2020 года «первого собрания кредиторов банка в форме заочного голосования».

Читайте ранее в этом сюжете: АСВ определилось с выплатами кредиторам «Чувашкредитпромбанка»