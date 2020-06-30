Чебоксары, 30 июня 2020, 08:06 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» продлена инвентаризация имущества кредитного учреждения, также представлены данные из реестра требований кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.
Отмечается, что инвентаризация проводится с февраля 2020 года, 20 мая и 2 июня завершена инвентаризация части имущества банка (недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги и монеты). Решением Арбитражного суда Чувашии от 8 июня срок инвентаризации продлён на два месяца, до 20 июля.
Что касается реестра требований кредиторов, то в документе уточняется, что на 10 июня конкурсному управляющему предъявлены требования 964 заявителей на общую сумму 3 933 189 тыс. рублей.
Расчеты с кредиторами первой очереди «Чувашкредитпромбанка» в размере 62,22% от суммы установленных требований начнутся с 7 июля и продлятся по 7 октября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, 28 февраля 2020 года банк решением Арбитражного суда Чувашии признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Ранее госкорпорация уведомила о проведении 6 июля 2020 года «первого собрания кредиторов банка в форме заочного голосования».
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