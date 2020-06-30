Кызыл, , 07:52 — REGNUM В Туве составили региональный перечень наиболее пострадавших от эпидемии сфер экономической деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в этих сферах задействованы более более 590 малых и средних предприятий.

В частности, в список вошли дошкольное образование, розничная торговля на рынках, производство мебели, ювелирных изделий, кинофильмов (а также их демонстрация), работа агентств недвижимости, рекламных агентств, прокат и аренда товаров для отдыха и так далее.

Для поддержки пострадавших предприятий, но не получивших федеральные меры поддержки, в регионе ввели субсидии для компенсации части затрат. Размер их будет зависеть от количества работников в марте 2020 года.

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