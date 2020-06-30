Москва, , 07:43 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск «Восточного экспресс банка» и взыскал с группы компаний холдинга «Бакулин Моторс Групп» (Volgabus) более 177 млн рублей долга по кредиту. Судья также наложил взыскание на заложенное имущество общей стоимостью более 438 млн рублей, в составе которого 340 единиц техники и оборудования. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В числе ответчиков — восемь компаний Волгоградской и Владимирской областей, которые входят в состав одной бизнес-группы. Солидарно с ответчиков было взыскано «177 580 768 рублей 41 копейка задолженности по кредитному договору №0001−19−60/КОРП от 15.07.2019, а также 224 000 рублей государственной пошлины». Помимо этого, было обращено взыскание на 186 единиц оборудования и техники по первому договору залога, которые планируется продать с публичных торгов за 36 651 699 рублей 90 копеек. По второму договору залога взыскано 155 единиц имущества, которое будет выставлено на публичные торги за 13 198 829 рублей 75 копеек. Также решено «обратить взыскание путём продажи с публичных торгов на предмет залога — права требования выручки по договору купли-продажи №13-КП/2019 от 10.06.2019 года, заключённому между ООО «Волгабас Волжский» и ООО «БМГ», установив начальную стоимость — 185 662 169 рублей 37 копеек, а также право требования выручки по договору купли-продажи, заключённому между ООО «БМГ» и Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием пассажирского транспорта. Начальная цена продажи последнего права — 205 268 665 рублей 86 копеек.

Напомним, ранее истец требовал наложить арест на имущество общей стоимостью 910 млн рублей, но судья отказал в удовлетворении ходатайства. В основе спора лежали три кредитных договора от 2014 и 2017 годов.

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