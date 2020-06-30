Чебоксары, , 07:29 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» выставлены на торги первые лоты. На продажу выставляются товарно-материальные ценности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На торги выставляют первые 17 лотов общей стоимостью более 54,1 млн рублей. Это товарно-материальные ценности производственно-промышленного назначения, комплектующие и инструменты. В структуре лотов — оргтехника, спецодежда, счётчики, трансформаторы, бензин, моторное масло, мазут, уголь, сжиженный газ, краски, эмали, кронштейны, проводы, кабели, муфты, трубы, насосы, наконечники, инструмент, компьютеры, офисная техника и мебель, а также другие комплектующие.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Коммунальные технологии» признано банкротом в октябре 2019 года. Компания была зарегистрирована 6 ноября 2003 года, основную деятельность вела с 2006 года, обеспечивая коммунальными услугами дома в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде.

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