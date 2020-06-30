Москва, , 07:20 — REGNUM Сбережения к началу эпидемии, вызванной распространением коронавируса, отсутствовали у 45% граждан России, выяснили эксперты аналитического центра НАФИ.

В опубликованном ими отчёте говорится, что небольшие сбережения были у 29% российских граждан, ещё 26% сумели создать достаточные накопления, чтобы пережить период самоизоляции и связанные с этим ограничения.

Отмечается, что финансовые трудности в период эпидемии коснулись 46% респондентов.

Опрос НАФИ проводился в июне 2020 года по национальной репрезентативной выборке. Участие в нём приняли 2000 человек не менее чем в 46 регионах и в 152 населенных пунктах России.

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