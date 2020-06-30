Чебоксары, , 06:47 — REGNUM В Чувашии во II полугодии резко вырастут тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Рост составит почти 21%. Такие данные приводит государственная служба по тарифам и конкурентной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, с июля будет действовать предельный единый тариф на услуги оператора по обращению с ТКО: он составит 4296,53 рубля за тонну, что на 0,7% больше по сравнению с декабрем 2019 года и на 20,8% выше уровня I полугодия 2020 года.

С учётом данного решения плата за услуги по вывозу мусора для горожан возрастёт с нынешних 63,15 рубля (с одного человека в месяц) до 76,28 рубля, для сельских жителей — с 47,56 рубля до 57,46 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в июле вырастут расходы на коммунальные услуги. Для Чувашии индекс изменения платы установлен федеральным правительством на уровне 3,6% при предельном допустимом отклонении в 2%, то есть максимально возможный рост — 5,6%.

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