Курган, , 06:01 — REGNUM В Курганской области департамент имущественных и земельных отношений региона выставил на торги 13 автомобилей скорой помощи. Информация об этом появилась на сайте ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самыми дешёвыми являются автомобили ГАЗ-32 214 2006 года выпуска — их продают за 41 тыс. рублей каждый. Автомобили 2013 года выпуска предлагаются за 130 тыс. рублей каждый.

Заявки от желающих принять участие в аукционе ждут в департаменте до 23 июля 2020 года.