Веллингтон, , 05:32 — REGNUM Новая Зеландия будет проводить саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2021 году в онлайн-формате, заявил заместитель новозеландского премьер-министра Уинстон Питерс в официальном сообщении.

«COVID-19 серьезно влияет на протоколы международной дипломатии. Это касается и саммита АТЭС, который, как и многие другие межправительственные мероприятия, будет проведен при помощи виртуальных цифровых платформ», — заявил он.

Он подчеркнул, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции проводить саммит на территории Новой Зеландии будет нецелесообразно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новой Зеландии начали вновь выявлять случаи заражения коронавирусом нового типа после 26 дней отсутствия новых пациентов. Так, 28 июня, на территории страны были выявлены четверо инфицированных, которые вернулись в Новую Зеландию из заграничной поездки.

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