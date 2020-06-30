Биробиджан, , 05:22 — REGNUM В Еврейской автономной области снизились показатели по привлечению инвестиций в основной капитал в 2019 году, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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О снижении инвестиций в ходе ежегодного отчёта о деятельности правительства региона перед депутатами Законодательного собрания заявила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства области по экономической политике Галина Соколова. Инвестиции за 2019 год составили 84,7%.

Падение инвестиционного индекса власти региона объясняют тем, что завершилась реализация масштабных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Еврейской АО планировали засеять более 166 тыс. гектаров земли. План посевной выполнен лишь наполовину. Власти региона связывают это с отсутствием земледельцев из Китая, которые не осуществляют свою деятельность из-за пандемии коронавируса.