Пекин, , 05:16 — REGNUM Китай предоставил льгот на экспортный налог суммарным объемом 632,4 млрд юаней (около $89,3 млрд) за первые пять месяцев года с целью снизить давление на экспортные предприятия, вызванное пандемией COVID-19, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

По данным Государственной налоговой администрации, начиная с 20 марта в стране были повышены ставки налоговых вычетов по экспортным налогам по 1464 наименованию экспортных товаров с 10 до 13 процентов или с 6 до 9 процентов.

Налоговые органы приняли различные меры для облегчения возврата налогов экспортным фирмам на фоне предотвращения эпидемий и борьбы с ними, например, продвижение безбумажных деклараций о налоговых льготах и внедрение бесконтактной обработки налоговых льгот по экспортным налогам.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также ранее призвал улучшить реализацию экспортных налоговых льгот, использовать потенциал реформы таможенного оформления и оптимизировать услуги для предприятий на фоне усилий по стабилизации внешней торговли и инвестиций.