Биробиджан, , 05:11 — REGNUM По результатам 2019 года в Еврейской автономной области добыча полезных ископаемых увеличилась и составила 105%, об этом заявила в ходе отчёта перед депутатами Законодательного собрания о деятельности регионального правительства исполняющая обязанности заместителя председателя правительства области по экономической политике Галина Соколова.

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Рост добычи полезных ископаемых в регионе обеспечивают «Кимкано-Сутарский ГОК», «Кульдурскийбруситовый рудник», «Дальграфит» и «Ресурсы Малого Хингана».

При этом индекс промышленного производства в обрабатывающем секторе упал и составил в сравнении с 2018 годом 89,7%. Это произошло из-за уменьшения объёмов производства цемента на 14,6% и щебня на 21,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области в 2019 году выпуск сельскохозяйственной продукции в сравнении с 2018 годом упал вдвое.