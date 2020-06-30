Владивосток, , 05:01 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дальневосточные регионы в условиях распространения коронавирусной инфекции не будут в течение двух лет получать штрафы за неосвоенные средства, выделенные на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Читайте также: Коронавирус в России: надо додавить заразу — трансляция

«Правительство РФ постановляет: приостановить до 1 января 2022 года действие пунктов 15 и 15 (1) правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года», — отмечается в постановление.

Штрафы за неисполнение обязательств накладывает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от «Справедливой России» настаивают на введении «лизинговых каникул» для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на фоне спада экономики из-за коронавируса. Вопрос о «лизинговых каникулах» парламентарии намерены задать главе правительства РФ Михаилу Мишустину в рамках отчёта правительства, который состоится 22 июля.