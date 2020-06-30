Токио, , 04:48 — REGNUM В Японии объём промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений упал до самого низкого уровня с января 2013 года. Об этом говорится в докладе правительства Японии, опубликованном 30 июня.

Как следует из документа, в мае текущего года объём промышленного производства в стране сократился на 8,4% по сравнению с показателями апреля и составил всего 79,1% от уровня мая 2015 года.

Напомним, 29 июня в Японии были обнародованы данные, из которых следует, что объём продаж в розничной торговле страны в мае сократился на 12,3% по сравнению с маем 2019 года. Выручка универмагов и супермаркетов сократилась почти на 35%. А сбыт автомобилей упал на рекордные 35,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства внутренних дел показатель безработицы среди населения Японии за май вырос на 0,3% (на 330 тыс.) и достиг 2,9% (около 2 млн).

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