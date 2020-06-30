Каракас, , 04:39 — REGNUM Власти Венесуэлы рассматривают возможность возобновить поставки топлива в страны Карибского бассейна и Центральной Америки, заявил глава министерства нефтяной промышленности Боливарианской республики Тарек эль-Айссами в эфире государственного телевидения.

«Венесуэла предлагает перезапустить Petrocaribe. Новая энергетическая архитектура оказывает непосредственное влияние на качество жизни наших народов», — заявил он.

Он добавил, что эта программа постоянно подвергалась атакам со стороны Соединенных Штатов, которые предпринимали попытки свернуть ее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против капитанов иранских танкеров, доставлявших топливо в Венесуэлу. В свою очередь министр нефти Иранской Республики Баджан Зангане заявил, что Тегеран продает Каракасу бензин по рыночной цене.

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