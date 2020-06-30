Токио, , 03:46 — REGNUM В Японии показатель безработицы вырос на 0,3% за май 2020 года, передает телеканал NHK со ссылкой на данные японского министерства внутренних дел.

Отмечается, по данным за май 2020 показатель безработицы среди населения Японии составил 2,9%. По данным МВД Японии, это самый высокий показатель с мая 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское туристического агентство H.I.S. Co. планирует закрыть около трети своих офисов по всей Японии с целью снизить убытки, нанесенные пандемией коронавируса нового типа. Также компания не собирается принимать на работу людей с апреля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Японское турагентство закрывает треть офисов из-за коронавируса