Москва, , 03:25 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил дорогостоящий иск компании «Вертолёты России», которая требует с ООО «Национальная лизинговая компания по развитию промышленности» почти 2,8 млрд рублей. Дата слушаний по делу пока не назначены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 19 июня 2020 года. Сумма претензий — 2 769 968 666,31 рубля. Третьим лицом в споре фигурирует АО «Национальная служба санитарной авиации» (Санкт-Петербург). Подробности дела пока неизвестны.

Компания-ответчик через учредителя — ООО «РТ-Развитие бизнеса», которому в «Нацпромлизинге» принадлежит доля в 51%, аффилирована с госкорпорацией «Ростех». Оставшиеся доли в ООО, созданном в августе 2016 года, принадлежат «Российскому фонду технологического развития» и директору Дмитрию Ерошку (доля — 29%). Уставный капитал «Нацпромлизинга» — 50 млн рублей. На сайте компании уточняется, что она — совместный проект госкорпорации «Ростех» и Фонда развития промышленности, а также единственная лизинговая компания в России, которая специализируется на адресной поддержке промышленности.

ООО «Национальная лизинговая компания по развитию промышленности» была поставщиком по девяти госконтрактам на 872 млн рублей и заказчиком свыше 300 контрактов на 15,4 млрд рублей.