Владивосток, , 03:15 — REGNUM В рамках краевой госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013−2021 годы» оснастили региональную авиабазу квадроциклами, вездеходом-амфибией и «Газелью», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительстве края.

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Для авиабазы закупили 10 квадроциклов, снегоболотоход, который может преодолевать речные преграды, как амфибия, и крутые подъёмы. Новую «Газель» будут использовать для мониторинга пожарной опасности в лесах.

С поступлением новой техники, по словам специалистов, значительно возрастёт маневренность подразделений и сократится время прибытия на лесные пожары в самые труднодоступные участки.

Ожидается поступление новых автомобилей «КамАЗ» и «ГАЗ» различной модификации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Приморье впервые за 10 лет признано готовым к пожароопасному периоду.