Рига, , 01:33 — REGNUM Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии сообщило, что в мае оборот розничной торговли в Латвии, по сравнению с 2019 годом, снизился на 0,6%, пишет портал lsm.lv.

При этом торговый оборот продовольственными товарами вырос на 1,6%, горючими материалами на 3,3%, но оборот в сегменте непродовольственных товаров снизился на 3,9%.

Более всего снизились продажи выставочного оборудования — на 34,2%, далее одежды, обуви, изделий из кожи — на 27,8%, а также, на 6,3%, упал торговый оборот в сфере телекоммуникаций. В фактических ценах падение розничной торговли в Латвии непродовольственными товарами составило 4,7%.

Общий торговый оборот в мае, по сравнению с апрелем, вырос на 11,7%, так как с 12 мая было отменено ограничение на работу торговых центров в выходные и праздничные дни.