Рига, , 01:32 — REGNUM Государственное бюро контроля за строительством (BVKB) Латвии объявило о закупке и последующем хранении стратегического запаса нефтепродуктов на 2021 год, пишет портал lsm.lv.

Общий объём закупки составит 370 500 тонн нефтепродуктов, что обеспечит потребление в течение 90 дней. Цена закупки предложенная BVKB за указанный объём равняется 16 млн евро без учёта НДС.

Производя закупку, Латвия выполняет директиву Евросоюза, обязывающую все страны-участницы содержать в неприкосновенности резерв нефтепродуктов сроком на 90 дней. Основной критерий конкурса — самая низкая цена за тонну. В данный момент 60% стратегического запаса Латвии хранится в стране, 40% в других государствах ЕС.