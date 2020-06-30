Симферополь, , 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».

«Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение», — говорится в сообщении.

В церемонии открытия примут участие министр транспорта России Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксёнов, глава Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первые грузовые поезда, идущие на материк, повезут бензин, удобрения, зерно и цемент. В сторону материка проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Предполагается, что движение грузовых поездов по Крымскому мосту снизит стоимость перевозки грузов на 30−50%.

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