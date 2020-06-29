Бишкек, , 21:45 — REGNUM Из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом власти Киргизии рассматривают возможность введения государственного регулирования цен на лекарства и медицинские изделия, применяемые при лечении COVID-19. Об этом заявил вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков на правительственном совещании.

По словам высокопоставленного чиновника, сделать это планируется за счет установления предельных надбавок на их стоимость.

Вице-премьер поручил департаменту лекарственного обеспечения и медтехники министерства здравоохранения внести на рассмотрение республиканского штаба по борьбе с коронавирусом предложения о введении временного госрегулирования цен и о создании рабочей группы для оперативного реагирования на необоснованное повышение цен на лекарства.

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