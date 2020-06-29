Тирасполь, , 21:07 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский и премьер-министр Молдавии Ион Кику продлили срок действия Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, протокол стороны подписали без организации личной встречи.

«По взаимному согласию сторон документ будет действовать до 31 декабря текущего года», — отметили в ведомстве.

Железнодорожное сообщение по территории Приднестровской Молдавской Республики было прервано в марте 2006 года. Это произошло в результате введённых 3 марта 2006 года Молдавией и Украиной новых правил прохождения грузов через границу, что привело к экономической блокаде Приднестровья. Железнодорожные составы следовали через север Молдавии в объезд территории ПМР.

В декабре 2006 года при содействии Российской Федерации было возобновлено движение пассажирского поезда Москва — Кишинёв.

30 марта 2012 года было подписано протокольное решение «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья». Впоследствии оно неоднократно продлевалось.

В то же время пограничный переход на украинско-приднестровской границе «Слободка — Колбасна» до сих пор закрыт для импорта ГСМ. Эта проблема остается одним из вопросов переговорной повестки.