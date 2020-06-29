Нью-Йорк, США, , 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.

Ранее Coty сообщила о покупке 20% акций компании Кардашьян по производству косметики Kim Kardashian West за $200 млн.

Отметим, в настоящий момент фондовый рынок США находится в «зеленой зоне» — индекс Dow Jones вырос на 476,25 пункта (1,90%), до 25 491,80 пункта, индекс S&P 500 вырос на 36,85 пункта (1,22%), до 3045,90 пункта, индекс Nasdaq вырос на 98,47 пункта (1,01%), до 9855,69 пункта.

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