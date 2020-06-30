Пенза, , 10:00 — REGNUM В Пензенской области продолжается успешная реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Как сообщили ИА REGNUM в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Пензенской области, к 2024 году планируется рост производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год и, соответственно, выход на прирост более 20%. На многих площадках работа по внедрению технологий бережливого производства не прерывалась даже в период введения ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения COVID-19. В 2020 году к работе по повышению производительности уже присоединились 6 предприятий, всего участие в проекте сейчас принимают 26 компаний региона.

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

Для реализации данного нацпроекта в середине 2019 года приступил к работе Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный при Фонде развития промышленности Пензенской области. Предприятия ключевых отраслей экономики региона, в том числе обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и ЖКХ могут обратиться для получения услуг на безвозмездной основе. РЦК является региональным оператором нацпроекта, оказывающим адресную поддержку предприятиям-участникам, направленную на повышение производительности труда. К задачам РЦК относятся разработка и реализация индивидуальных решений по устранению неэффективности производственного процесса.

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

За первый год работы РЦК добился значительных результатов по реализации нацпроекта в регионе. В частности, утвержденные для региона показатели выполняются в полном объеме. По итогам 2019 года было заключено 20 соглашений о реализации мероприятий по повышению производительности труда.

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

В текущем году планируется вовлечь в проект 35 предприятий, из них 16 — под федеральным управлением, 10 — под региональным управлением и 9 — самостоятельно. Также в планах — обучение не менее 80 сотрудников предприятий — участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением, самостоятельно — 82 человека и под федеральным управлением уже обучено 184 сотрудника при плане 160 на 2020 год.

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

При работе с предприятиями основной упор делается на внедрение бережливых технологий в целяхуменьшения времени протекания процесса (ВПП), снижения незавершенного производства (НЗП), устранения потерь, увеличения выработки, при этом от предприятия не требуетсявложения финансовых ресурсов. Команда РЦК работает для роста конкурентоспособности экономики региона, повышения качества товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди сотрудников организаций.

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

В ходе первого года реализации нацпроекта в Пензенской области уже удалось существенно снизить трудоемкость процессов, что напрямую влияет на повышение конкурентоспособности пензенской продукции.

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

Основные достижения по реализации нацпроекта в Пензенской области: 26 пензенских предприятий заключили соглашения в рамках национального проекта по производительности труда; из них 4 завершили шестимесячный этап выстраивания процессов на пилотном потоке — предприятия и добились увеличения объемов производства, повышения качества выпускаемой продукции, снижения запасов и высвобождения оборотных средств при тех же ресурсах; на 64% процента в среднем сократилось время протекания процессов на производственных площадках предприятий-участников после внедрения инструментов бережливого производства; 65 сотрудников пензенских предприятий и группа студентов прошли обучение на базе Фабрики процессов — учебно-производственной площадки РЦК Пензенской области, начиная с 25 декабря 2019 года после прохождения сертификации; еще 9 новых предприятий должны присоединиться к работе по производительности труда в течение 2020 года; более 300 сотрудников предприятий-участников нацпроекта уже прошли обучение инструментам повышения производительности труда.

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

Предприятиям, желающим принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», предлагается подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти конкурсный отбор.

Пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Региональный центр компетенций в сфере производительности труда при Фонде развития промышленности Пензенской области

Официальный сайт ФЦК: http://производительность.рф/ По всем интересующим вопросам, связанным с участием в нацпроекте, можно обращаться в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Пензенской области (https://производительность58.рф/) по адресу: 440 004, г. Пенза, ул. Центральная, 1В (офис 310), тел.: 8 (8412) 32-95-58 или e-mail: info@rccpenza.ru.