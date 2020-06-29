Чебоксары, , 20:07 — REGNUM В Чувашии в июле вырастут расходы на коммунальные услуги. В среднем рост тарифов во II полугодии составит 3,6%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 29 июня, на совещании в правительстве.

В I полугодии тарифы на коммунальные услуги не менялись. Во II полугодии для Чувашии индекс изменения платы установлен федеральным правительством на уровне 3,6% при предельном допустимом отклонении в 2%, то есть максимально возможный рост — 5,6%.

Предельные индексы варьируются в зависимости от территорий. По данным тарифной службы Чувашии, в 269 муниципальных образованиях во втором полугодии плата за коммунальные услуги не превысит 3,6%, в 16 муниципальных образованиях предельный индекс достигнет 3,9% (по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за услугу электроснабжения в отсутствие газоснабжения), а в 11 муниципальных образованиях предельный индекс будет более 3,9%, но не превысит 5,6% (по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за коммунальные услуги в связи с установлением экономически обоснованных тарифов).

По данным ведомства, с 1 июля среднее изменение тарифов на услуги теплоснабжения для населения Чувашии составит «не более 3,7%», водоотведения, горячего и холодного водоснабжения — «не более 4,6%», тариф на электроэнергию возрастёт на 3,9%, на природный газ для населения — на 2,8%.