Тегеран, , 08:53 — REGNUM 28 июня исполнительный директор таможенной службы иранской провинции Маркази заявил, что товары на сумму 120 миллионов долларов были экспортированы в 52 страны, в частности в Ирак, Афганистан, Турцию, Пакистан и Азербайджан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Эсмаил Хоссейни отметил, что в текущем иранском году (начавшемся 20 марта) было экспортировано 294 торговые позиции иранской продукции весом 1165 тонн, включая углеводороды, полиэтилен, фруктовые соки, легкий полиэтилен, алюминиевые банки, ткани, сталь, столбы и алюминиевые слитки.

Он также сообщил, что из-за вспышки коронавируса (COVID-19) произошло снижение экспорта продукции.

Хоссейни отметил, что в иранскую провинцию было ввезено 25 839 тонн товаров на сумму 55 120 227 долларов. Основными экспортерами продукции являлись Китай, Турция, ОАЭ, Индия и Тайвань.