Тегеран, , 09:23 — REGNUM 27 июня исполнительный директор организации иранской свободной зоны Арас Мохсен Нариман упомянул об увеличении экспорта за последний год на 105%, заявив, что экспорт на сумму 518 миллионов долларов производился в 10 стран мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Нариман отметил, что большая часть товаров экспортируется в Азербайджан, Турцию, Россию, Ирак, Афганистан, Грузию, Киргизию, Армению, Казахстан и Китай.

Он также подчеркнул, что экспорт Араса состоит из окончательного экспорта, реэкспорта и экспорта материковой части страны. «Окончательный объем экспорта в прошлом году составил $126 млн, что привело к росту на 36%», — отметил Нариман. Он добавил, что реэкспорт в прошлом году составил $145 млн, добавив, что данный показатель вырос на 83,3%.

Ранее заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Голамреза Ансари заявил, что свободная зона Араса рассматривается Ираном как единственные ворота на евразийский рынок.

Свободная зона Арас — это район, направленный на двустороннее и многостороннее экономическое сотрудничество между Ираном, Россией и странами Южного Кавказа.