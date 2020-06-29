29 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Несмотря на страшилки о глобальном потеплении борьба за нефть продолжается. Макроэкономическая ситуация поворачивается лицом к традиционным ресурсам. На этом рынке не так много игроков. Один из ключевых — Россия, которая не намерена сдавать своих позиций зарубежным странам. Не потому ли российские власти заблокировали сделку «Роснано» по продаже пермского производителя оборудования для нефтегазовой отрасли американской компании.

Галина Смирнова, , 20:00 — REGNUM Несмотря на страшилки о глобальном потеплении борьба за нефть продолжается. Макроэкономическая ситуация поворачивается лицом к традиционным ресурсам. На этом рынке не так много игроков. Один из ключевых — Россия, которая не намерена сдавать своих позиций зарубежным странам. Не потому ли российские власти заблокировали сделку «Роснано» по продаже пермского производителя оборудования для нефтегазовой отрасли американской компании.

Нано Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Последнее время не утихают споры вокруг цен на нефть. Среди тех экспертов, которые говорили о том, что нефть больше никогда не будет приносить российскому бюджету денег, как прежде, реформатор электроэнергетической отрасли из 90-х Анатолий Чубайс. Под этой эгидой именно он активнее других призывал и торопил Россию развивать альтернативную энергетику по примеру других зарубежных стран, чаще европейских. При этом за кадром всегда оставался факт того, что страны, активно развивающие альтернативные виды источников, вынуждены это делать в силу желания приобретения независимости от поставщиков нефтегазовых ресурсов, в большей степени, конечно же, от России. Понятно, что в рыночной экономике раскрутка негативных новостей способствует падению тех или иных рынков, либо конкретных производств. Собственно, такие новости являются одним из инструментов манипулирования рынками. Подешевевшие активы долго без новых хозяев не «лежат». Всегда находится тот, кто готов их скупить «по дешевке». В результате свершения новых сделок становится понятно, кому были на руку те самые негативные явления на рынке. В этом смысле стоит обратить внимание на события, разворачивающиеся вокруг крупнейшего в России производителя насосного и внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли — компании «Новомет», расположенной в Перми, которая, к слову, по итогам 2018 года росла быстрее рынка, заметим, на фоне уже ведущихся на тот момент разговоров о нелегком будущем нефтегазовой отрасли России — рост выручки компании составил 13,5%, превысив запланированные показатели, а объем экспорта увеличился на 22%, при этом более 40% всех продаж приходится на отгрузку оборудования зарубежным партнерам.

Подчеркнем еще раз, «Новомет» производит насосное и внутрискважинное оборудование, является крупнейшим производителем полупогружных насосов для нефтегазовой отрасли в России и седьмым в мире. Выручка компании по итогам 2019 года вновь увеличилась — на 8,7% и составила 25 млрд рублей. То есть, несмотря на нелегкое будущее для нефтегазовой отрасли, предсказываемое отдельными экспертами, как и в целом для ресурсных товаров России, наносящих наибольший вред, по сравнению с другими какими бы то ни было производствами природе, и больше других оказывающих влияние на развитие глобального потепления, пермское предприятие росло, и его продукция пользовалась спросом.

Первой продукцией компании «Новомет», созданной в 1991 году, были ступени погружных центробежных насосов для добычи нефти. Изготавливались они по новой для отрасли – порошковой технологии, обеспечивающей ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами Novometgroup.com

Из истории предприятия, опубликованной в прошлом году изданием «Известия» известно, что «Новомет» вышел на рынок с производством ступеней погружных центробежных насосов для добычи нефти в 1991 году. Тогда порошковая технология компании стала новинкой для отрасли. Затем был налажен выпуск центробежно-вихревых насосов, которые могут работать в сложных условиях. В 2008-м «Новомет» начал поставлять свое оборудование за рубеж. Новый этап развития предприятия начался в 2011 году, когда треть его акций выкупило «Роснано», а также в капитал вошли фонды прямых инвестиций Baring Vostok и Russia Partners. Госкомпания инвестировала в проект 4 млрд рублей. За восемь лет с того момента выручка «Новомета» увеличилась в 2,5 раза, с 9 до 23,04 млрд рублей. География поставок погружных насосов выросла с 4 до 20 стран. Например, оборудование «Новомета» установлено на предприятиях в Эквадоре, Венесуэле, Ираке, Аргентине, Канаде, США и Колумбии. «Новомет» сам обслуживает установки, и на сегодняшний день у него 17 сервисных баз — шесть в России и 11 за границей. Доля инновационного оборудования с повышенными прочностными характеристиками достигает 25% в объеме производства. Многие из них не имеют аналогов не только в России, но и в мире. У насосных установок компании высокий КПД, при этом они тратят на 25−40% меньше электроэнергии, чем насосы конкурентов. Кроме того, «Новомет» имеет возможность подбирать оборудование под условия конкретных скважин, в том числе сложных и с агрессивной средой.

В конце 2013 года в рамках совместного проекта ЗАО «Новомет-Пермь» и РГУ нефти и газа им И.М.Губкина на базе ОКБ БН «КОННАС» создан уникальный многофункциональный стендовый комплекс Novometgroup.com

И вот, при таком ошеломляющем успехе, которого, судя по вышеназванной публикации, удалось добиться именно одному из её инвесторов — госкорпорации «Роснано», в 2016 году она же — «Роснано» — решила выйти из проекта. Не секрет, что задача «Роснано», выступая соинвестором проектов по созданию новых или расширению существующих предприятий, выпускающих продукцию с применением нанотехнологий, сделать эти проекты более привлекательными для инвестиций частного капитала. Но известно, что не каждый частный капитал может пойти на пользу развитию экономики России, особенно если этот капитал родом из страны-конкурента, тем более в нефтегазовой отрасли. Так вот, в первый раз «Роснано» планировало продать все 100% предприятия американской Halliburton. Сумма сделки могла составить около 1 млрд долларов за всю компанию. Но российские власти заблокировали сделку!

В 2004 году высокий уровень развития предприятия подтвержден сертификацией системы управления качеством по международному стандарту ISO 9001:2000 Novometgroup.com

Конечно же, интерес инвесторов к компании высокий, объясняемый ее быстрым ростом. Его производственную площадку посещали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, а также представители «Лукойла». «Роснано» также пыталась продать свою долю в «Новомете» консорциуму РФПИ и арабской Saudi Aramco — компании, представляющей еще одну страну — конкурента России, за 7,5 млрд руб. Но и эта сделка не состоялась. И вот на днях издание «Коммерсант» сообщило, что выкупить доли предприятия у «Роснано» и инвестиционных фондов Baring Vostok и Russia Partners может менеджмент «Новомета». Менеджмент и шесть основателей во главе с Олегом Перельманом владеют 49,9%, «Роснано» принадлежит 30,76%, остальное — у инвестфондов. По информации источников издания, сумма сделки может составить 9,8 млрд руб., из них 5,9 млрд руб. может получить «Роснано». Как пишет «Коммерсант», сделка может состояться при условии, что «Роснано» и фонды получат бонус в случае вхождения в «Новомет» стратегического инвестора (на долю более 50%) или проведения IPO в ближайшие пять лет после сделки. В этом случае размер бонуса составит половину от разницы между ценой продажи акций сейчас и в будущем, но не более 55 млн долларов.

Компании и фонды не стали комментировать данную информацию, а в «Роснано» отметили, что изучают различные конфигурации сделки по продаже доли в «Новомете» с учетом изменившейся макроэкономической ситуации.

В 2002 — 2003 гг. создано сервисное предприятие для обслуживания и ремонта выпускаемого оборудования Novometgroup.com

Действительно, пандемия внесла коррективы в макроэкономическую ситуацию. Что же происходит глобально на нефтегазовом рынке? При падении во всем мире доходов населения и в целом, как мы стали уже свидетелями того, что бизнес без господдержки мало на что способен, товары, зависящие от альтернативных источников энергии — безопасных, как считает Анатолий Чубайс, для всепланетной экологии, еще долго не смогут найти широкий платежеспособный спрос. Одновременно с этим, сланцевые компании США переживают крах, известно, что добыча сланцевой нефти дорога и затруднительна. Как сообщало Financial Times со ссылкой на исследование Deloitte, на фоне усиления давления на сланцевые компании из-за COVID-19 в 2020 году волна списаний их активов в ближайшие 6−12 месяцев может вызвать наиболее масштабную за все время консолидацию отрасли. За январь-май уже 18 компаний заявили о банкротстве, если же цены на нефть установятся около отметки 35 долл. за баррель WTI, тогда уже около трети американских нефтедобытчиков будут полностью неплатежеспособны.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

На этом фоне, дабы избежать падения объемов добычи нефти и непомерных трат, эксперты предрекают США переток производственных мощностей в традиционный нефтедобывающий сектор. Вероятно, макроэкономическая ситуация не сильно ударит по позициям «Новомета», и продукция компании будет и дальше пользоваться спросом. А вот планы Анатолия Чубайса по продаже компании инвесторам родом из стран — конкурентов России находятся в тисках государства, держащего «руку на пульсе». Государство, судя по блокировке сделки «Роснано» по продаже «Новомета» американской компании, не намерено сдавать своих позиций.