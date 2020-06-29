Нарьян-Мар, , 19:03 — REGNUM Московский индустриальный банк даст Ненецкому автономному округу 1,3 млрд рублей на финансирование бюджетного дефицита и погашение долговых обязательств. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Кредиты на 800 и 500 млн рублей будут предоставлены на 2 года под 7,27% годовых. Таким образом, в общей сложности за предоставление кредитов округ заплатит банку 189,1 млн рублей.

Финансовую организацию для предоставления кредитов окружному бюджету определяли с помощью электронного аукциона. Московский индустриальный банк стал единственным заявившимся участником закупки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году бюджет Ненецкого АО из-за падения цен на нефть может недополучить почти 7 млрд рублей.